Analis, G.Moury, Goumanisto, Iris et Odoo nominées pour le prix de l'Entreprise de l'année

Les finalistes nominés ont été sélectionnés par EY sur base de certains critères comme la croissance et les résultats financiers de la société, la volonté d'entreprendre, l'innovation, l'internationalisation, et une gestion exemplaire de l'entreprise. La taille et le chiffre d'affaires jouent également un rôle mais dans une moindre mesure.

"Ce sont toutes des entreprises qui, chacune dans leur domaine et leur expertise, sont un exemple pour le monde des affaires belge", souligne Marie-Laure Moreau, associée chez EY et responsable pour le marché francophone, citée dans un communiqué.