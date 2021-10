Gand en lice pour une future usine de batteries de Volvo Cars (2)

"Gand est dans la course", selon Geert Bruyneel. Volvo Cars souhaite en effet que les batteries soient produites au plus près des sites de production. Or, on sait que l'usine gantoise de Volvo Cars assemble déjà deux modèles électriques, la XC40 Recharge et la C40 Recharge.

La décision n'est toutefois pas encore prise - elle devrait tomber au premier semestre 2022 - et d'autres sites en Suède sont en lice.