PIB en chute de 5,7%, déficit à 9,1%... les chiffres détaillés de "l'année Covid" 2020 (2)

Malgré l'effondrement d'une partie de l'économie, l'emploi mesuré en nombre de personnes occupées est resté stable en 2020: le nombre de salariés a certes diminué de 0,4% (ou -15.200 personnes), mais ces pertes sont compensées par des créations nettes d'emplois indépendants similaires à celles des années précédentes (+1,7% ou +14.300 personnes). Le volume de travail a reculé en revanche fortement (-8,5%) en 2020, absorbant intégralement la baisse de l'activité.

Sans surprise, ce sont les activités de services, et en particulier l'horeca, les services culturels et les autres services aux personnes qui ont le plus souffert de la crise sanitaire, avec des baisses de valeur ajoutée comprises entre 20 et 47%. L'industrie n'est pas épargnée alors que les activités de transport et le commerce ont essuyé des reculs compris entre 6 et 8%, directement impactés par la fermeture des commerces non essentiels, les restrictions aux voyages et la généralisation du télétravail. La construction et les activités financières et d'assurances ont vu leur activité baisser, mais de manière plus limitée, respectivement de 5 et 4%. Quant à la distribution, aux industries pharmaceutiques et au secteur énergétique, elles ont tiré leur épingle du jeu et progressé de 3 à 5%.

Enfin, l'ICN souligne que la pandémie a aussi modifié sensiblement le comportement d'épargne des acteurs économiques. Ainsi, la capacité de financement des ménages a plus que quintuplé en 2020, pour atteindre 28,7 milliards d'euros ou 6,3% du PIB. "Ils ont en effet réduit drastiquement leurs dépenses de consommation et d'investissement, alors même que leur revenu disponible, soutenu par les transferts en provenance des pouvoirs publics, a finalement légèrement progressé".

Un mouvement similaire, quoique de moindre ampleur, a été observé au niveau des sociétés, dont le solde de financement a plus que triplé en 2020, atteignant 15,9 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB.