Ederson et Gabriel Jesus présents à Lommel ce dimanche: voici la raison de la visite surprise des deux joueurs de Manchester City

Les deux Brésiliens ont passé la trêve internationale avec la Seleçao et, comme l’a expliqué l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola, « s’ils étaient rentrés à Manchester directement en provenance du Brésil, ils auraient été mis en quarantaine pendant dix jours ». Un timing délicat puisque City affronte le Club de Bruges ce mardi en Ligue des champions. Dès lors, la solution était toute trouvée : envoyer Ederson et Gabriel Jesus en Belgique, manquant uniquement le match de samedi dernier contre Burnley et non trois rencontres. Reste à savoir si le gardien et l’attaquant seront suffisamment en forme pour disputer le duel face aux Brugeois, étant donné qu’ils ont manqué quelques entraînements.