Unilin Group a développé une technologie pour recycler les panneaux MDF et HDF

À terme, 380.000 tonnes de CO2 resteront ainsi chaque année stockées dans les fibres de bois qui se verront offrir une nouvelle vie, se réjouit Unilin Group, parlant de cette nouvelle technologie de recyclage comme d'une "exclusivité mondiale".

Le bois est une ressource renouvelable par excellence et stocke du CO2 tant qu'il n'est pas brûlé. Plus longtemps il peut être (ré)utilisé, mieux c'est pour la planète, expose Unilin. Cependant, jusqu'à présent, il était techniquement impossible de recycler les 100 millions de m3 de panneaux MDF et HDF qui sont produits chaque année à travers le monde, selon l'entreprise.