De Beren Gieren, «Less is endless»

Luxuriant est peut-être le bon mot pour qualifier la musique de De Beren Gieren. Parce qu’elle est multiple, mosaïque, pleine de références. On est tantôt dans l’énergie pure et dans la transe causée par une basse obstinée et une batterie soutenue. On est tantôt dans le calme, le repos, le silence. Puis dans la surprise, l’inattendu. C’est plein d’intensité, obsédant et parfaitement intelligent. Les trois musiciens sont magnifiques : Lieven Van Pée à la contrebasse et Simon Segers à la batterie inventent leur instrument, Fulco est un pianiste redoutable et inspiré. On est conquis.