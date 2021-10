Charles De Ketelaere avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions: «Nous savons que c’est possible de gagner»

Après avoir surpris le PSG et Leipzig, les Brugeois espèrent bien en faire de même contre le champion d’Angleterre.

« Nous savons que nous devrons tous jouer au plus haut niveau pour gagner », a analysé De Ketelaere. « Tu sens que tout le monde est concentré. La confiance grandit dans l’équipe. Nous savons que c’est possible. »

Homme en forme du Club de Bruges, Charles De Ketelaere est prêt à relever un nouveau défi mardi en Ligue des champions contre Manchester City. « Nous allons essayer de profiter de leurs points faibles et limiter leurs points forts », a résumé le jeune Diable Rouge, lundi, en conférence de presse à la veille de ce duel comptant pour la 3e journée dans le groupe A.

« C’est logique de ne pas être favori contre une telle équipe, mais nous n’avons rien à perdre. Nous donnerons tout et jouerons notre jeu », a poursuivi De Ketelaere.

Bruges a bien commencé la Ligue des champions, avec un partage 1-1 contre le Paris Saint-Germain et une victoire 1-2 à Leipzig. « Je ne sais pas vraiment s’il y a un secret pour ces performances. Tout le monde est concentré, même dans les plus petits matches. Mais dans de tels matches, nous pouvons encore faire plus », estime le jeune Brugeois.