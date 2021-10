Folklore estudiantin: l’ULB interdit la nudité sur ses campus

L’activité folklorique mettant en scène des comitards dans leur plus simple appareil n’a pas manqué de faire réagir les autorités académiques de l’ULB. Le vice-recteur aux affaires étudiantes, Alain Levêque, a rencontré ce lundi les trois étudiants concernés. Conformément à nos informations, les faits de nudité n’impliquaient pas des bleus (ces nouveaux étudiants qui souhaitent faire leur baptême), mais bien des comitards (des étudiants déjà baptisés portant une toge) lors d’une activité nommée « la commune ». « Les étudiants se rassemblent et échangent leur toge. Cela n’a donc pas eu lieu lors d’une activité de baptême », explique Ophélie Boffa, la porte-parole de l’université bruxelloise.

Le vice-recteur aux affaires étudiantes a tout de même décidé de prendre des mesures à la suite de cet événement. Les activités festives impliquant de la nudité seront désormais interdites sur les campus de l’ULB. « L’ACE (l’Association des cercles étudiants de l’ULB) s’est engagé à mener une réflexion sur la charte folklorique », ajoute Ophélie Boffa. Cette charte, revue chaque année, régit l’organisation des baptêmes étudiants. Elle s’établit en co-construction avec les cercles et les autorités académiques. A l’heure actuelle, la charte prévoit uniquement que les « cercles s’engagent à respecter l’intégrité morale et physique des bleus. » Cette règle pourrait à l’avenir intégrer la nudité et s’appliquer à l’ensemble des étudiants, y compris les comitards.