Légère augmentation du nombre de destinations au départ de Brussels Airport cet hiver

Les 130 destinations, européennes et extra-européennes, seront proposées par 52 compagnies aériennes, pour 40 transporteurs qui étaient déjà au rendez-vous il y a un an. Une offre adaptée qui tient encore compte des restrictions de voyage liées à la crise actuelle.

En plus des destinations classiques et toujours populaires depuis Brussels Airport comme Madrid, Barcelone ou encore Genève, de nouvelles destinations vont s'ajouter à l'offre d'hiver, à l'image de La Havane (Cuba) par TUI fly ou la station de sports d'hiver autrichienne d'Innsbruck (Autriche) via Transavia. Air Belgium relie en outre depuis quelques jours Zaventem à l'Ile Maurice et en fera, dès la mi-décembre, de même avec Curaçao via Punta Cana. Cette station balnéaire de République dominicaine est d'ailleurs également desservie par TUI fly.