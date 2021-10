SC Charleroi: Koffi a vite fait oublier Penneteau

Il y a des soirs où tout semble devoir vous sourire et rien ne pouvoir vous résister. Dimanche, face au Racing Genk (2-0), Hervé Koffi a vécu un de ces moments-là. Le gardien burkinabé a littéralement tout arrêté, dont un penalty tiré à deux reprises par Onuachu. Cette troisième clean-sheet de la saison recelait d’autant plus d’éclat que les Limbourgeois avaient inscrit au moins un but lors de leurs 30 dernières sorties nationales (Coupe et championnat).

« Hervé a fait un gros match, mais il faut retenir la prestation collective. Sa grosse prestation a permis à l’équipe de rester dans le match. Ça pousse les partenaires: ils savent que, derrière, il y a quelqu’un qui fait le boulot et ils peuvent jouer plus libérés », commente Cédric Berthelin.