Opération policière d’envergure autour du Carré à Liège

C’est une opération d’envergure qui a été mise en place autour et dans le Carré de Liège. A la suite de kidnappings et aux autres événements violents qui ont eu lieu ces dernières semaines, la zone de police de Liège a décidé de mener une opération de contrôles et de sécurisation du Carré samedi soir. Une cinquantaine de policiers en uniformes ou non ont patrouillé autour du Carré, ainsi que sur les chemins de retour des fêtards.

Plusieurs services de la police liégeoise étaient impliqués dans ces contrôles : la Paix publique, le Service Interventions, la Brigade canine, le Peloton Anti-Banditisme (PAB) et la Task Force Zonale (TSZ).