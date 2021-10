NBA: le retour en grâce des franchises mythiques des années 90

Chicago Bulls, Phoenix Suns, Charlotte Hornets, Detroit Pistons, New York Knicks… Autant de franchises mythiques qui évoquent les belles heures du basket américain des années 90, puis tombées en désuétude à l’aube des années 2000. Mais le vent tourne et aujourd’hui, ces équipes s’offrent un retour de « hype » aussi étonnant qu’excitant.

Demandez à qui vous voulez, même à quelqu’un qui n’y connaît rien en basket, de citer le nom d’au moins un joueur connu : il y a de très fortes probabilités pour que celui de Michael Jordan vienne sur le tapis. Dans les années 90, véritable âge d’or du basket américain, la star des Chicago Bulls, qui a débuté sa carrière professionnelle au milieu des années 80, mène son équipe six fois jusqu’au titre (91, 92, 93, 96, 97 et 98). Dans les cours de récré à l’époque, on s’affiche fièrement avec des Air Jordan aux pieds, ou avec des vêtements estampillés de la célèbre tête de taureau rouge. Jordan, Pippen et Rodman sont à la mode. La NBA devient populaire en Europe. Des millions de personnes se passionnent pour le basket à travers le monde. Aux Etats-Unis, les fans remplissent les stades, eux qui traditionnellement préfèrent le baseball ou le football américain.