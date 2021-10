France: une pétition contre la «mise à mort» d’un puma en vadrouille

Justice et respect pour le puma Auxilois ». Alors que le grand félin en vadrouille entre Auxi-le-Château et Ligny-sur-Canche est toujours introuvable, une pétition sur le site Change.org a recueilli lundi matin plus de 13 000 signatures, explique La Voix du Nord. Celle-ci veut protester contre « la mise à mort » de l’animal.

Samedi, la préfecture a en effet décidé « d’autoriser sur l’ensemble des communes de l’arrondissement d’Arras, des opérations de tir de prélèvement simple d’un animal pouvant être un grand félin ou un fauve, mâle ou femelle, jusqu’au 29 octobre ». Selon les autorités, « la divagation d’un tel animal peut s’avérer dangereuse pour les populations situées aux alentours ».