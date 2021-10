Ligue des champions: pas un cadeau d’avoir tiré le Sheriff...

On l’appelle, « le pays qui n’existe pas ». Pourtant, la Transnistrie, qu’aucun pays membre des Nations Unies ne reconnaît, possède son propre gouvernement, sa propre armée et sa propre monnaie. Le rouble, évidemment, car cette languette de terre coincée entre la Moldavie et l’Ukraine a accompagné l’URSS dans sa chute en 1991 en refusant d’être annexée à la République moldave. Aujourd’hui, le marteau, la faucille et les statues de Lénine qui décorent le drapeau national et la capitale Tiraspol ne laissent aucun doute sur les affinités qui lient la Mère russe à un pays qui vit sous perfusion. Chaque année, Moscou soutient en effet la Transnistrie à hauteur de 20 millions d’euros (70 % du budget national !), notamment dans le secteur énergétique, et contribue à en faire une région prospère (mais aussi alimentée par les trafics en tout genre), alors que le reste de la Moldavie, majoritairement agricole, vit dans la pauvreté.