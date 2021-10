La Pro League répond à l’Antwerp sur les jeunes formés localement: «C’est un défi majeur pour le football belge»

Pierre François, CEO de la Pro League, indique que la question du minimum de six joueurs formés en Belgique n’est pas à l’ordre du jour.

Le club anversois, qui va mener cette démarche par l’entremise du juge du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, estime que cette règle, en place depuis 2009, constitue une entrave, à la fois, à la libre circulation des travailleurs et à libre concurrence.

En juillet dernier, le Great Old avait aussi été débouté par le Cour belge d’arbitrage pour le sport sur la question de l’obligation imposée par l’Union belge de football d’inscrire sur la feuille de match au moins 6 joueurs formés localement, dont au moins deux ayant fait l’objet d’une affiliation pendant au moins trois saisons complètes avec un club belge avant leur 21e anniversaire.

« La suppression de l’obligation d’inscrire sur les feuilles des matches de la Pro League un minimum de six joueurs formés en Belgique n’est pas à l’ordre du jour », a réagi Pierre François, le CEO de la Pro League, cité dans le communiqué.

Pierre François précise cependant que « chaque club peut avoir sur ce sujet sa propre opinion » et que celle de la Pro League « est de répondre encore davantage à l’avenir aux attentes du public et du monde politique en ce qu’ils espèrent voir repartir à la hausse le nombre de contrats offerts à de jeunes joueurs formés par nos clubs et le pourcentage des minutes de jeu accordées à ces joueurs ».