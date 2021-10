Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé sous les 4.200 points Umicore en tête

SmartPhoto (31,60) et Van de Velde (30,50) se distinguaient par des bonds de 3,3 pc, Kinepolis (57,10) remontant de 2 pc et Econocom (2,99) de 1,3 pc comme EVS (19,60). Recticel (16,88) gagnait 1,2 pc supplémentaire, Shurgard (51,20) progressant d'autant alors que CFE (89,10) et Ekopak (17,22) perdaient 1,7 et 3 pc. Biotalys (6,00) et Celyad (3,60) chutaient enfin de 5,6 et 3,2 pc alors que Biocartis (3,93) et Mithra (19,46) étaient en hausse de 2,6 et 3,4 pc.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1607 USD, contre 1,1583 dans la matinée et 1,1595 vendredi. L'once d'or cédait 2,85 dollars à 1.770,45 dollars et le lingot se négociait autour de 49.070 euros, en recul de 130 euros.