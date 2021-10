Pep Guardiola se méfie de Bruges en Ligue des champions: «Ils savent ce qu’ils doivent faire et ont de la qualité devant»

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, se méfie du Club Bruges, son adversaire mardi en Ligue des champions. « Ce que nous avons vu chez eux, c’est le physique », a expliqué lundi l’entraîneur espagnol en conférence de presse. « Ils savent ce qu’ils doivent faire, ils sont agressifs et ont de la qualité devant. »

« Bruges est le club le plus important en Belgique en ce moment », a expliqué Guardiola. « Depuis dix ou quinze ans, la Belgique crée de grands talents. Tu vois l’équipe nationale, leur physique, leur courage, leur talent… À Bruges, les milieux et les défenseurs centraux sont agressifs. Ils jouent un jeu direct et ont de la qualité dans les trente derniers mètres. »