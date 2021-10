Vincent Kompany: des choix qui laissent pantois à Anderlecht

Dimanche, Anderlecht a enregistré son quatrième partage consécutif en championnat. De quoi faire du surplace au classement et se poser des questions sur les choix de Vincent Kompany. Tant avant que pendant la rencontre.

Soyons de bon compte : il est bien plus facile de commenter les choix d’un entraîneur après une rencontre. D’autant plus à l’aune du résultat obtenu par Anderlecht à Saint-Trond dimanche (2-2). Y aurait-il eu autant de questions sur certaines décisions prises par Vincent Kompany si le but contre son camp de Taylor Harwood-Bellis n’avait pas existé ? Ou s’il avait été annulé comme le préconisait le T1 après le coup de sifflet final ? Peut-être.

Toujours est-il que Kompany, qui a marqué des points en réussissant de nombreux changements gagnants depuis le début de la saison, a surpris une grande partie de son monde lorsque ses choix initiaux ont été dévoilés. Notamment l’inhabituelle position de back droit de Sergio Gomez lui qui a fait tant de ravages sur le côté opposé depuis ses débuts en Belgique. Un grief déjà fait au coach au printemps dernier dans la dernière ligne droite de la phase classique.