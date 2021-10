Les recettes de Clement pour titiller les grands en Ligue des champions

Présents pour la 4e fois successive en poules de la Ligue des champions, la 9e en tout, les Brugeois prouvent année après année qu’ils n’usurpent nullement leur place aux côtés des ténors européens. Et cela, ils le doivent en partie à Philippe Clément, qui y a entamé en juillet une 3e saison consécutive avec des ambitions et des exigences encore revues à la hausse.

Après deux journées, forts de leur bilan exceptionnel de 4 unités dans ce « groupe de la mort », les voilà prêts à affronter à deux reprises un autre géant d’Angleterre et d’Europe, Manchester City. En 14 apparitions en C1 avec Clement à sa tête, Bruges n’a concédé que 5 revers pour 6 partages et 3 victoires. Le tout en ayant déjà affronté le PSG à trois reprises, mais aussi le Real, Dortmund, Galatasaray, la Lazio, le Zenit et Leipzig, excusez du peu !