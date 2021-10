Manchester City, nouveau test XXL pour Bruges en Ligue des champions

Opposés à De Bruyne et Cie, les Brugeois rêvent d’un nouvel exploit retentissant sur la scène de la Ligue des champions. Impensable il y a quelques semaines et toujours utopique à l’heure actuelle au vu des forces en présence, il renforcerait pourtant sa crédibilité continentale.

Quoi qu’on en pense ou qu’on en dise dans le cénacle des clubs les plus riches et a fortiori les plus ambitieux d’Europe, la phase de poules de la Ligue des champions n’est pas pour tout le monde qu’un ‘passage obligé’, parfois un peu pénible, en attendant que commencent les choses sérieuses au sortir de l’hiver. Année après année, édition après édition, le grand public se réjouit de voir les ‘petits’ clubs – tout reste relatif, bien sûr – tenter de bousculer la hiérarchie établie, de se faire une place au soleil sous les projecteurs aveuglants de la plus prestigieuse des compétitions continentales. « Je ne suis pas dirigeant, juste entraîneur mais pour nous, la création d’une compétition fermée comme la Super League serait regrettable à tous points de vue », a ainsi répondu dans son plus bel anglais Philippe Clement à un collègue britannique lui ayant demandé son avis à ce sujet.