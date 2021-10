Le Forem abat ses cartes pour doper le taux d’emploi

Si on ne trouve pas les gens, on ne va pas pouvoir poursuivre les investissements ». Le message délivré ce mardi par Live Janssens, président de la société Eurogentec à la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale (PS), et à l’administratrice générale du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal, est on ne peut plus clair : la pénurie d’emploi freine le développement économique des entreprises de certains secteurs.

Face à cette situation, le Forem entend réformer sa méthodologie. Et cela même si l’année en cours a vu décroître le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés : ils étaient 201.777 le mois dernier, soit 5,4 % de moins que douze mois auparavant. Ce même mois, l’office régional de l’emploi a enregistré près de 40.000 offres d’emploi (30 % de mieux qu’en septembre 2020). A la fin de l’année dernière, l’OIP wallon avait satisfait 89 % des offres publiées.