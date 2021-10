Un réseau international de trafiquants de drogue démantelé en région liégeoise

Au terme de 23 perquisitions, 27 suspects ont été interpellés, un laboratoire a été démantelé et 580 kilos de cocaïne ainsi que 1,6 tonne de drogue en vrac ont été saisis.

Les opérations, qui ont duré une bonne partie de la journée, ont commencé dès 5 heures du matin, principalement dans la province de Liège, à Huy, Aywaille, Modave-Strée, Ferrières, Verviers, Herve, Comblain-au-Pont et Amay, mais également, dans une moindre mesure, en province du Limbourg, à Genk, et en Flandre-Orientale, à Tamise, selon le parquet fédéral.

Un total de 27 personnes interpellées, dont une faisait déjà l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, à l’issue de 23 perquisitions. Un laboratoire de transformation et de conditionnement de cocaïne a été démantelé à Strée. Pas moins de 580 kilos de pains de cocaïne ainsi que 1,6 tonne de drogue en vrac pour une valeur marchande estimée à 80 millions d’euros saisis. Tel est le bilan chiffré d’une vaste opération menée ce lundi par la police fédérale de Liège dans le cadre d’un dossier mené par le parquet fédéral au sujet d’un trafic international de cocaïne. A cela vient encore s’ajouter la saisie de dix armes à feu, dont cinq kalachnikov, d’une somme de 80.000 euros en cash, d’une dizaine de voitures, de chevaux et de biens de luxe divers. « Les perquisitions ont mobilisé plus de 300 policiers ainsi que quelques militaires spécialisés pour certaines fouilles », a commenté ce lundi soir le parquet fédéral.

Ouverte voici trois ans au sein de la division « Stupéfiants » de la PJF de Liège section Verviers, l’enquête a, au fil des investigations, mis au jour les activités d’une organisation criminelle implantée en région liégeoise mais active dans le Limbourg, en Flandre-Orientale mais aussi aux Pays-Bas et en Espagne.

Une opération simultanée en Espagne

Transmis au parquet fédéral pour ces raisons, le dossier a ensuite permis de déterminer que plus de 15 tonnes de cocaïne auraient transité par la Belgique grâce à l’organisation criminelle. Différentes saisies, chacune de plusieurs centaines voire de milliers de kilos de cocaïne, entrés en Europe via les ports d’Anvers et de Rotterdam semblent être attachés à ce dossier. Les contours de la structure criminelle identifiée ont pu être précisés grâce, entre autres, à l’exploitation des données SkyECC des suspects (réseau téléphonique crypté utilisé par la criminalité).

Plusieurs laboratoires de traitement de la cocaïne et des lieux de conditionnement et de stockage de la drogue ont été localisés. Des dépôts de déchets chimiques ont aussi été découverts à travers la province de Liège. La présence de suspects colombiens travaillant dans les différentes implantations a été confirmée.

Un réseau de distribution et de revente de la drogue a aussi été mis au jour. Plusieurs suspects seraient également impliqués dans la production et la revente de cannabis. Des propriétés et des biens de divers suspects ont été identifiés et/ou saisis.