Festival Hors-Pistes: Variations sur la chute (libre)

Nul besoin de vérifier le risque d’avalanches pour pratiquer le Hors-Pistes aux Halles de Schaerbeek. On y dévale un cirque inattendu et vertigineux, en compagnie notamment de Tsirihaka Harrivel.

Ça s’est passé à la 28e minute de GRANDE . Crac ! Et huit mètres plus bas : Boum ! Une chute accidentelle qui a bien failli lui coûter la vie. La routine du merveilleux spectacle que Tsirihaka Harrivel jouait avec sa partenaire Vimala Pons, et que nous avions vu à Paris, était pourtant parfaitement huilée. À ce moment de la pièce, comme une métaphore de son addiction amoureuse, l’acrobate s’accrochait au pantalon délaissé de sa bien-aimée qui, par un système de poulie, le suspendait dans les airs avant de le déposer en haut d’un toboggan au bout duquel il devait se remettre de sa déception amoureuse. Mais ce jour-là, le destin – et une erreur technique – en ont voulu autrement : le jeans a lâché et Tsirihaka (prononcez Tsiriak) s’est retrouvé à l’hôpital.