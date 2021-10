Bande dessinée: Goldorak aux mains de cinq grands auteurs français

Il traverse tout l’univers, aussi vite que la lumière… Qui est-il ? D’où vient-il ? Ce meeerveilleux robot des temps nouveaux ? » Pour les enfants de France et de Belgique, Goldorak, le robot de l’espace, a jailli du petit écran le 3 juillet 1978, à 18 heures. C’était dans Récré A2, la première émission culte de Dorothée. Fulguropoing ! Rétrolaser ! Quarante-trois ans plus tard, cinq auteurs de bande dessinée français, tombés dans la marmite du Golgoth quand ils étaient petits, le ressuscitent avec la bénédiction de son ensorceleur nippon, Go Nagai.