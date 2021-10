L’accueil des demandeurs d’asile en crise, encore

Les candidats à l’asile ont trouvé porte close ce lundi, au Petit Château. Et une petite foule bigarrée bleue, verte, rouge aux slogans contrariés. Les employés du centre d’accueil, celui par lequel les demandeurs transitent avant d’être dispatchés dans le réseau, étaient en grève lundi pour dénoncer des conditions « indigentes » et une charge de travail toujours grandissante. « Il y a eu beaucoup de réticence à passer à l’action, personne ne voulait que les demandeurs d’asile se retrouvent pénalisées », prévient Marta Oliveira (non syndiquée), qui gère une équipe d’assistants sociaux infirmiers et accompagnants sur le site. « Mais c’est aussi pour eux qu’on fait cela, on a besoin d’être en capacité d’offrir un service de qualité. »