Zizou Bergs: «C’est bizarre d’être sans Goffin à Anvers»

Un peu de show pour lancer cette 6e édition de l’European Open.

Ce lundi matin, Dick Norman, le directeur du tournoi, attendait Jannik Sinner (tête de série nº1), Francis Tiafoe (l’adversaire de Murray, ce mardi) et Zizou Bergs (seul Belge dans le tableau, en simple, du moins) sur… un petit bateau au Port d’Anvers. À charge pour les joueurs d’envoyer une balle sur une cible placée sur ce bateau, depuis le quai. Et à ce petit jeu, c’est l’Italien qui s’est montré le plus précis, devant Zizou Bergs.

Le Limbourgeois de Pelt (186e) devra mieux cadrer, ce mardi soir, s’il veut, comme l’an dernier, créer l’exploit du premier tour, et vaincre le Sud-Africain Lloyd Harris (42e mondial et protégé de Xavier Malisse, avec qui il jouera en double, ici).