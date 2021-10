CORRECTION: Diminution de 5,4% de demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie

Des chiffres qui sont de bon augure dans le cadre de la réforme de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, visant à améliorer le taux d'emploi en Wallonie et développer les compétences des Wallon(ne)s, qui devrait prochainement être portée au vote du Parlement wallon. Une réforme qui mise notamment sur un renforcement de la digitalisation des services du Forem. L'idée est d'accompagner le demandeur d'emploi selon son profil, dès son inscription, selon l'une des quatre modalités de prise en charge : digitale, à distance, sectorielle ou socio-professionnelle. La ministre wallonne de l'Emploi et de la Formation, Christie Morreale, a indiqué qu'un budget de 27 millions d'euros sera dégagé dans le cadre de cette réforme.

Il s'agira également pour le Forem, dans le cadre de cette réforme, de promouvoir les métiers en pénurie et de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de métiers, notamment dans le secteur de la construction, qui ont fort changé au fil du temps.

Vu la fracture numérique qui s'observe au sein de la société, cette approche qualifiée de phygitale vise à permettre aux demandeurs d'emploi qui le peuvent d'utiliser les services du Forem en toute autonomie, tout en libérant du temps pour accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. En effet, 44 % des demandeurs d'emploi ne disposent pas du CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur).

Par ailleurs, le Forem se dote d'une nouvelle image, voulue plus moderne, en remplaçant son logo au carré bleu vieux de 19 ans. La nouvelle identité visuelle apparaîtra sur les différents supports au fur et à mesure de l'épuisement des stocks et de la nécessité de renouvellement, comme les enseignes lumineuses fort énergivores ayant dépassé leur durée de vie.