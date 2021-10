Un mariage royal entre personnes du même sexe poserait-il problème en Belgique?

Le Premier ministre néerlandais sortant, Mark Rutte, l’affirmait mercredi dernier : « Le gouvernement estime que l’héritier peut également se marier avec une personne du même sexe » sans perdre ses droits au trône. Et chez nous ? Qu’en serait-il si, un jour, Elisabeth souhaitait épouser une femme ou si, plus tard encore, un prince héritier mâle désirait s’unir à un homme ? Pour les constitutionnalistes, aucun doute : « Il n’y aurait aucun souci, parce que les lois sur le mariage sont claires en Belgique et que la Constitution ne prévoit rien comme condition, si ce n’est l’autorisation du Roi, donc du gouvernement, au mariage », explique Marc Uyttendaele (ULB).