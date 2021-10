Décès covid: «Aucun vaccin n’est efficace à 100%»

Les chiffres de Sciensano démontrent que le risque d’infection au covid est réduit de 70 % chez les vaccinés. La probabilité de mortalité est quasi nulle, même si on manque de données en Belgique.

La mort de Colin Powell des suites de « complications liées au coronavirus » alors qu’il était vacciné vous a peut-être donné envie de passer un coup de fil à votre grand-mère, juste pour vérifier que tout allait bien. Il n’y a pourtant aucune raison de s’alarmer, l’ancien secrétaire d’Etat fait partie des exceptions à la règle. Par ailleurs, il avait également eu un cancer selon le New York Times, ce qui le rendait particulièrement vulnérable au covid. « Toutes les données disponibles confirment que développer des symptômes graves du coronavirus quand on est vacciné est rarissime », assure Muriel Moser, immunologue à l’ULB. « On n’a pas le chiffre exact du nombre de Belges morts alors qu’ils étaient vaccinés, mais il doit être proche de zéro. Quand vous parlez avec des médecins, ils vous expliquent que les rares vaccinés qui finissent aux soins intensifs ont des systèmes immunitaires déficients. C’est pour cela qu’on a donné une troisième dose aux immunodéprimés.