Décès de Colin Powell, vainqueur de la guerre froide et marionnette de l’administration Bush à l’ONU

Les perceptions varient tant, parfois, d’un continent à l’autre. Décédé de complications liées au covid à l’âge de 84 ans, l’ancien secrétaire d’Etat Colin Powell a suscité un concert d’hommages émus parmi la classe politique et médiatique américaine, unanime à louer son intégrité, son affabilité, et son rôle déterminant à un moment clé de l’histoire du monde : la fin de la guerre froide, et la première guerre du Golfe. En Europe, Colin Powell est passé à la postérité pour des faits moins glorieux : son plaidoyer acharné, preuves à l’appui, en faveur d’une intervention en Irak le 5 février 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations unies pour dénoncer l’existence supposée d’armes de destruction massive dissimulées par le régime de Saddam Hussein (et finalement introuvables). Des preuves fallacieuses.