Soins de santé: le tiers payant appelé à se généraliser

Près de 38 milliards d’euros… Ce devrait être, pour 2022, le montant de la facture des soins de santé en Belgique. C’est en tout cas ce qui, pour l’heure, est budgété et accepté par l’Inami, le gouvernement, les partenaires sociaux… Une facture qui intègre une norme de croissance de 2,5 % et, de manière récurrente, les 400 millions du fonds « blouses blanches » et les 600 millions octroyés précédemment par le gouvernement dans le cadre de l’accord social. Passons sur les différents ingrédients de la soupe budgétaire pour pointer quelques changements pour le citoyen.

1