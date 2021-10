Un couple d’enseignants reçoit des menaces de mort avec une photo de Samuel Paty

À lire aussi Enseignement: l’autocensure des profs, une monnaie courante pour éviter les ennuis

Ces faits ont été portés à la connaissance de la police et « l’affaire est suivie par la division sud de la Direction départementale de la sécurité publique », poursuit-elle.

Le 16 octobre, un an jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty par un jeune homme de 18 ans qui reprochait au professeur d’histoire-géographie des Yvelines d’avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, le couple d’enseignants a reçu un nouveau courrier de menaces de mort, précise le parquet de Marseille.

« L’enquête est en cours et à ce stade aucun élément ne permet de relier ces faits à un cours donné par l’un des enseignants », précise la procureure. Elle souligne auprès de l’AFP que rien ne permet même pour l’heure de dire que ce couple a été visé spécifiquement en tant qu’enseignants.

Un dispositif de mise en sécurité a été mis en place par les services de police, précise le parquet

Le couple « a été immédiatement pris en charge par le service des relations et des ressources humaines de l’académie d’Aix-Marseille. Ce dernier a accompagné les enseignants dans la recherche de solutions leur permettant de les protéger au mieux », a précisé de son côté l’académie.

Elle ajoute que le recteur Bernard Beignier et le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, condamnent « avec la plus grande fermeté ces menaces et assure les enseignants, de son soutien plein et entier ».