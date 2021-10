Des djihadistes belges intimement liés à l’esclavage de femmes yézidies

« Le Soir » identifie deux nouveaux djihadistes belges qui possédaient des esclaves yézidies : Younes Abaaoud, le petit frère du coordinateur des attentats de Paris, et Yassine Cheikhi, un Bruxellois toujours emprisonné en Syrie. Ils s’ajoutent à Sammy Djedou, dont la responsabilité avait déjà été pointée.

A l’entrée du temple de Lalesh, trois jeunes femmes se suivent et embrassent un grand serpent de plomb, lové dans la pierre. Avant d’enjamber l’une des sept marches sacrées, symbolisant les sept marches vers le paradis dans la religion yézidie. Les trois sœurs échangent des regards complices. Elles profitent de la visite de la ville sacrée avant de livrer, au Soir et à l’association belge de victimes du terrorisme V-Europe, leurs témoignages époustouflants.