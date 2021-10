Coronavirus: la Flandre augmente le nombre de «contact tracers» face à la remontée des infections

Comme le nombre de contaminations connaît une remontée en Flandre, si bien que ces « contact tracers » doivent joindre davantage de personnes. « Les enquêteurs sur les contacts font tout ce qu’ils peuvent pour téléphoner à autant de personnes que possible et aussi vite que se peut, et donnent la priorité aux personnes infectées et aux personnes à haut risque qui ont été en contact avec ces dernières ».

À lire aussi Wallonie et Bruxelles: le guide pour tout comprendre au Covid Safe Ticket