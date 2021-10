Plus d’une tonne de cocaïne saisie au Maroc à destination d’Anvers

La police marocaine a saisi lundi 1,35 tonne de cocaïne à Tanger (nord) en provenance du Brésil à destination du port d’Anvers en Belgique entre autres. Il s’agit d’une des plus grosses quantités de poudre blanche saisies au Maroc ces dernières années, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

«Les services de la Sûreté nationale au port de Tanger Med ont mis en échec, lundi, une grande opération de trafic international de drogue et de psychotropes et saisi une tonne et 355 kg de cocaïne», a précisé la DGSN dans un communiqué.