Open d’Australie: les joueurs non vaccinés sûrement privés de visa, la participation de Djokovic menacée?

Le nonuple vainqueur du Grand-Chelem australien et triple tenant du titre reste flou quant à son statut vaccinal, tandis que les autorités australiennes ont confirmé leur désir de limiter l’accès au tournoi aux seuls les joueuses et joueurs vaccinés.

Or, les joueurs et joueuses qui n'ont pas été vaccinés contre le coronavirus pourraient se voir refuser le visa pour l'Open d'Australie au début de l'année prochaine. C'est le Premier ministre de l'État de Victoria, théâtre du tournoi, qui l’a laissé entendre : « Je ne pense pas qu'un joueur de tennis qui n'a pas été vacciné se verra accorder un visa pour entrer dans le pays », a déclaré Dan Andrews.

Novak Djokovic va-t-il renoncer à défendre son titre pour une raison extrasportive ? Le N1 mondial n’a pas voulu dévoilé son statut vaccinal - « c’est de l’ordre du privé » et est resté flou quant à sa participation au prochain Grand Chelem.

Djokovic s’est imposé neuf fois à Melbourne et est le triple tenant du titre après des succès en 2019, 2020 et 2021. Le Serbe a remporté 20 titres du Grand Chelem dans sa carrière, le même total que Roger Federer et Rafael Nadal.