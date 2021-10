Yves Van Laethem sur l’augmentation des contaminations: «On aura une vaguelette, une de plus»

Pour Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, « après l’été 2022, on devrait pouvoir gérer ce virus comme nous gérons d’autres maladies infectieuses ».

M. Van Laethem a réagi à l’augmentation du nombre de contaminations au covid en Belgique. En effet, entre le 9 et le 15 octobre, une moyenne de 3.010 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mardi. Il s’agit d’une hausse de 46 % par rapport à la semaine précédente.

Contrairement à plusieurs experts, Yves Van Laethem ne pense pas qu’une quatrième vague du coronavirus soit possible dans notre pays : « Je pense qu’on aura une vaguelette, une de plus, par rapport à ce qui est clinique et que l’augmentation des cas continuera à être dissociée des hospitalisations. »