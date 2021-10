Blocage d’autoroute: les grévistes de la FGTB condamnés en appel

La cour d’appel de Liège a confirmé, ce mardi, la décision que le tribunal correctionnel de Liège avait prise à l’encontre de 17 syndicalistes poursuivis pour entrave méchante à la circulation suite à une grève intersectorielle qui s’était déroulée le 19 octobre 2015. Ils sont déclarés coupables d’entrave méchante à la circulation.

Les 3 accusées et 14 accusés, 11 syndicalistes et 6 responsables dont Thierry Bodson, étaient présents lors du mouvement de grève qui avait débuté à l’entrée du centre commercial de Herstal. Mais non loin, une action de blocage du viaduc de Cheratte, sur l’autoroute E40 dans les deux sens, était menée et les accusés l’avaient rejoint. Des palettes avaient été incendiées, causant des dégâts au bitume, et le blocage avait entrainé 400 kilomètres d’embouteillage. Il n’y avait pas de couloir de secours laissé pour d’éventuelles urgences, et le pont, en travaux, aurait pu voir sa stabilité menacée par la chaleur, avaient exposé la Région Wallonne et la Sofico. Les accusés avaient été identifiés via les photos qu’ils avaient partagées sur les réseaux sociaux (notamment sous l’intitulé « l’équipe de choc ») et les images des journaux télévisés.