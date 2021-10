La famille Colruyt investit dans un fabricant de vélos néerlandais

"La mobilité durable et un mode de vie sain sont des thèmes sur lesquels nous voulons continuer de miser. En outre, le vélo occupe une place de plus en plus importante en la matière, tant d'un point de vue récréatif que fonctionnel. La pandémie n'a fait qu'accélérer ce processus,", explique Thomas De Kempeneer, directeur des investissements chez Korys.

"Nous remarquons une augmentation croissante de la demande venant de l'étranger et nous voyons un fort potentiel de croissance. Avec l'arrivée de Korys, nous accorderons dès lors toute l'attention nécessaire à notre expansion géographique et à l'élargissement de notre offre", souligne Robbert Rutgrink, le fondateur de Santos.