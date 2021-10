Le poète belge Werner Lambersy, maintes fois récompensé, est décédé à l’âge de 79 ans. Auteur prolifique, il a été le lauréat de nombreux prix et distinctions littéraires au cours de sa carrière.

Le poète belge Werner Lambersy est décédé lundi 18 octobre à Paris, où il était établi depuis des décennies. L’auteur prolifique, qui allait avoir 80 ans, a été le lauréat de nombreux prix et distinctions littéraires au cours de sa carrière.

Né le 16 novembre 1941 à Anvers, Werner Lambersy choisit d’écrire en français bien qu’il soit issu d’une famille néerlandophone. «Un choix lié à son histoire familiale (il est le fils d’une mère juive et d’un père d’extrême droite) et qu’il considère comme acte de résistance au fascisme», indique le blog «Le Carnet et les Instants», dédié à l’actualité des littératures belges francophones.