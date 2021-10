Bourse de Bruxelles - Les gains l'emportent sans grande conviction

Ageas (41,05) et Solvay (105,65) emmenaient les hausses avec des gains de 1% devant Galapagos (44,70) et arGEN-X (254,60) qui regagnaient 0,7% et 0,51%. Umicore (49,90) et UCB (97,44) abandonnaient par contre 1,6% et 1,4%. AB InBev (47,96) remontait de 0,6% et Colruyt (41,87) de 0,9%, rejointes par KBC (79,72) qui repassait de 0,4% dans le vert. Des pertes de 0,3% étaient notées en Proximus (17,40) et Telenet (32,56), Orange Belgium (19,62) et Bpost (7,46) perdant par ailleurs 0,7% et 0,3%. Sofina (370,80) et Aperam (49,64) étaient en hausse de 0,8% et 0,7% alors que Melexis (92,35) reperdait 0,4%.

Hyloris (14,70) bondissait de 6,5% supplémentaires en compagnie de MDxHealth (1,20) et Celyad (3,81) qui regagnaient 4,8% et 5,7%. Biocartis (3,99) était en hausse de 1,5%, IBA (17,22) et Biotalys (5,90) reculant par de contre de 1,6%. Sipef (57,30) et Econocom (3,08) valaient 2,7% et 2,8% de plus que la veille, Euronav (9,55) et D'Ieteren (137,20) s'appréciant de 2,1% et 1,2% tandis que Kinepolis (56,35) et EVS (19,20) reculaient de 1,3% et 2%, Bekaert (37,46) de 1,6%.