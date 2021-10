Le beau geste du Citizen Jack Grealish après la mort d’une femme dans un accident de voiture

Paige Rice, 22 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture. Une collecte de fonds pour venir en aide à sa famille a été organisée à la mort de cette jeune technicienne en ongles, décrite comme « incroyable et inspirante. » Le premier donateur a surpris tout le monde en Angleterre puisqu’il s’agit de l’ultrapopulaire Jack Grealish, star anglaise de Manchester City. Grealish a fait don de 5000 livres après avoir appris la nouvelle sur la page GoFundMe, selon The Mirror et BirminghamLive.

« RIP Paige »

L’international anglais de 26 ans a aussi posté un message « RIP Paige » accompagné d’émojis sur son compte Instagram aujourd'hui, sous une photo de famille publiée suite à la mort soudaine de la jeune adulte.