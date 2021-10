Hausse des contaminations: faut-il resserrer la vis? La réponse des experts

Entre le 9 et le 15 octobre, une moyenne de 3.010 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mardi. Dès lors, la question se pose, faut-il resserrer la vis d’un point de vue sanitaire ?

Selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mardi, entre le 9 et le 15 octobre, entre le 9 et le 15 octobre, une moyenne de 3.010 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19. Il s’agit d’une hausse de 46 % par rapport à la semaine précédente.

À lire aussi Coronavirus: les contaminations poursuivent leur forte hausse

Dès lors, il y a lieu de se poser la question : faut-il resserrer la vis d’un point de vue sanitaire ? Voici la réponse de trois experts.

Emmanuel André

L’épidémiologiste Emmanuel André était l’invité du Parti Pris de Matin Première et faisait le point sur l’évolution de l’épidémie en Belgique.

« Cela fait plusieurs semaines qu’on voit les chiffres qui augmentent dans certaines poches de la population, analyse Emmanuel André. Ici on a une hausse plus générale des contaminations, qui inévitablement passe par une augmentation des admissions. Que ce soit une vraie vague ou une marée, il y a en tout cas quelque chose qui est en train de se passer, et c’est donc le moment de resserrer certaines mesures de protection ».

Geert Molenberghs

« Peut-être avons-nous mis le masque buccal de côté un peu trop ardemment. Cela reste une mesure simple au contact des autres », précise le biostatisticien Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) à HLN Live. Et d’ajouter : « Populaire ou pas : le Covid Safe Ticket est un moyen de nous garder plus en sécurité. Nous sommes une région (la Flandre, NDLR) sans Covid Safe Ticket, complètement entourée d’endroits où elle s’applique. Cela attire également des visiteurs de ces régions, comme nous l’avons vu ce week-end. Voulons-nous cela ? »