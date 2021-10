«Cadavres noirs», un livre à l’emporte-pièce

Durant des décennies, Stéphane Prunier a bourlingué, dans des centres d’études (en Ethiopie entre autres) des ambassades, des universités. Il a cheminé aussi, et c’est cela qui compte, sur des pistes improbables et des brousses lointaines, dans ces lieux où la mondialisation n’est qu’un concept qui tue et ou l’« ailleurs », c’est-à-dire l’exil, est devenu synonyme à la fois de salut et de perdition. L’auteur fait partager sa révolte devant ces barques chargées de migrants, il dénonce l’approximation des chiffres sinon des faits lorsqu’il s’agit de dénombrer les victimes des conflits multiples, si facilement baptisés d’« ethniques », ou les effets des catastrophes dites naturelles qui sont aussi dues à l’exploitation forcenée des ressources et à des politiques agricoles inadaptées.