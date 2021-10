Fairebel adopte de nouveaux emballages plus durables pour son lait

A partir de ce jour, le lait Fairebel bénéficiera d'un nouveau packaging, développé avec Tetra Pak et en collaboration avec la laiterie Luxlait, partenaire de Fairebel depuis ses débuts. Ce nouvel emballage, composé à 87% de matières premières végétales, est en outre 100% recyclable et permet une diminution de 36% des émissions de CO2 et l'économie de 180.000 kilos de plastique fossile. "Nous voulons vendre du lait mais aussi une philosophie", a résumé le président de Fairebel, Erwin Schöpges, au cours d'une conférence de presse.

La coopérative, qui a vendu plus de 12 millions de litres de lait en 2020, a également revu le suremballage de ses produits, en remplaçant la totalité du plastique par du carton.