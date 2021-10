Du changement sur le podium des radios belges les plus écoutées

Nostalgie reste en tête des radios francophones en termes de parts de marché, avec 14,42%, selon la nouvelle vague de résultats des audiences radio du Centre d’information sur les médias (CIM) présentés mardi et portant sur la période allant de mai à août 2021. Radio Contact ravit la deuxième position à Vivacité, avec 14,04% de parts de marché, contre 13,93% pour sa concurrente.

Bel RTL (13,04%) se positionne quant à elle en quatrième place devant Classic 21 (10,89%). Viennent ensuite La Première (5,26%), NRJ (4,30%), Fun Radio (2,74%), Tipik (2,71%) et Musiq’3 (1,77%). Plus loin derrière, figurent aussi DH Radio (0,76%), Chérie (0,18%) et Tarmac (0,07%).