Jojo nous met le moral à héros

S’offrir une petite balade avec Jojo, c’est toujours une bonne idée. Il reste deux semaines et demi pour s’y mettre, ça se passe au Centre d’Art de Rouge-Cloître, institution communale située dans les restes du prieuré de l'abbaye du Rouge-Cloître (XIVe siècle) qui organise bon nombre d’expos et ateliers de sensibilisation à l’art, pour les enfants. On s’y plongera dans une sélection de planches originales de la méga tendre bande dessinée du Bruxellois André Geerts, disparu en 2010 à l’âge de 54 ans.