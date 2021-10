Fairebel adopte de nouveaux emballages plus durables pour son lait (2)

A partir de ce jour, le lait Fairebel bénéficiera d'un nouveau packaging, développé avec Tetra Pak et en collaboration avec la laiterie Luxlait, partenaire de Faircoop/Fairebel depuis ses débuts. Ce nouvel emballage, composé à 87% de matières premières végétales, est en outre 100% recyclable et permet une diminution de 36% des émissions de CO2 et l'économie de 180.000 kilos de plastique fossile. "Nous voulons vendre du lait mais aussi une philosophie", a résumé le président de Fairebel, Erwin Schöpges, au cours d'une conférence de presse.

La coopérative, qui a vendu plus de 12 millions de litres de lait en 2020, a également revu le suremballage de ses produits, en remplaçant la totalité du plastique par du carton.