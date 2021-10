«Le trésor du petit Nicolas»: on attend toujours la pépite

De Julien Rappeneau, avec Ilan Debrabant, Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve, Adeline d’Hermy,

Le papa du petit Nicolas vient d’être nommé directeur ! Pas vraiment une bonne nouvelle : cela va obliger la famille à déménager. Et le garçon devra dire au revoir à Clotaire, Agnan, Alceste et les autres qui forment sa chouette bande de copains. Alors ils imaginent un plan : si les parents de Nicolas pouvaient être convaincus de l’existence d’un mystérieux trésor, il ne serait probablement plus question de bouger…