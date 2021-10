«Halloween kills»: slasher sachant slasher

De David Gordon Green, avec Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Will Patton, James Jude Courtney, 105 min.

Haddonfield, petite bourgade de l’Illinois où il ne se passe jamais rien. En tout cas jusqu’en 1978, date des premiers crimes perpétrés par Michael Myers. Quelques-uns de ceux qui ont croisé sa route ont pourtant survécu, et pris pour habitude de se réunir pour évoquer leurs souvenirs. Là, ils pensaient Myers disparu dans l’incendie de la maison de Laurie Strode (survenu dans l’épisode précédent) mais… non ! Et une fois encore, il va se passer des choses, à Haddonfield…